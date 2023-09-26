Мелитополь, 26 сентября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Силами российского армейского спецназа «Осман» с помощью FPV-дрона был поражён украинский бронеавтомобиль «Казак». Боевую машину уничтожили на участке Работино — Вербовое, соответствующее видео 26 сентября опубликовало РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Оператор дрона-камикадзе зафиксировал движение по полевой дороге украинского бронеавтомобиля. FPV-дрон армейского спецназа «Осман» попал в правый борт машины.

Когда именно проводилась запись, не уточняется, так же как и потери живой силы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы отряда спецназа «Осман» российской армии возле села Вербовое на запорожском направлении в зоне СВО поразили бронемашину MRAP International MaxxPro, произведённую в США. Вражеская техника остановилась и загорелась, от неё также разлетелись части корпуса. Бронированные автомобили MRAP International MaxxPro на Украину поставляют США в рамках военной поддержки.

Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев 19 сентября заявил, что госкорпорация собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей. Также он рассказал о планах в два раза нарастить производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.