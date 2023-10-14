Вашингтон, 14 октября, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Москва вынуждена учитывать ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут применить против российской стороны на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам стратегическое поражение, вынуждены со всей серьёзностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России», — сказал он на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

По словам заместителя руководителя российской делегации, данное решение стало закономерным итогом деградации российско-американских отношений по вине США, в том числе серьёзное обострение военно-политических противоречий.

Крайняя враждебность США, разжигание и злонамеренная эскалация конфликта на Украине, а также прямая угрозу национальной безопасности России, в корне изменило обстоятельства, в которых заключался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сказал Воронцов.

При это Вашингтон давно нарушает условия договора, а оказание киевскому режиму военно-технического и разведывательного содействия, говорит о том, что по сути американцы нанесли вопиющие провокационные удары по заявленным по ДСНВ стратегическим объектам России, добавил он.

Для России приостановление действия ДСНВ является вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом, констатировал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели заявил, что пока новые переговоры по стратегической стабильности между Россией и США невозможны.

Глава МИД напомнил, что ДСНВ заключали между собой Россия и США на диаметрально противоположных международных условиях, когда страны были в других отношениях, чем в сложившихся сейчас из-за агрессии Запада через Украину с целью нанести России стратегическое поражение.

Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает в нём участие страны из-за политики США.