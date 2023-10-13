Дубай, ОАЭ, 13 октября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Закрытие Telegram-канала палестинского радикального движения ХАМАС может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта, заявил 13 октября основатель платформы Павел Дуров в своём блоге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что в начале недели ХАМАС через Telegram-канал предупредило жителей израильского Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами.

«Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей или же поставит их под угрозу?» — задался вопросом Дуров.

Он добавил, что пользователи Telegram получают только тот контент, на который они подписались.

Предприниматель считает, что каналы в Telegram вряд ли можно использовать для серьёзного усиления пропаганды, напротив, они служат источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по «фактчекингу».

«И хотя мы бы могли запросто уничтожить этот источник информации, есть риск усугубить и без того тяжёлую ситуацию», — заключил Дуров.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября основатель Telegram сообщил, что в интерфейс мессенджера добавлена поддержка иврита, «в это тяжёлое время» у всех пострадавших должен быть надёжный доступ к новостям и личной переписке.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами.

По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.

Стороны продолжают обмен ударами. В армии Израиля отметили, что в ночь на 13 октября были нанесены удары по 750 военным объектам ХАМАС. Представители палестинского движения среди прочего заявили, что в ответ на удары Израиля по жилым домам в Газе обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.