Москва, 8 октября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Поддержка иврита добавлена в интерфейс Telegram. Об этом 8 октября рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Telegram подписываются сотни тысяч людей из Израиля и Палестинских территорий. Помимо арабского языка, мы только что добавили поддержку иврита в интерфейс Telegram», — написал Дуров.

Как пояснил основатель мессенджера, «в это тяжёлое время» у всех пострадавших должен быть надёжный доступ к новостям и личной переписке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, а боевики ХАМАС начали наземную военную операцию на юге Израиля.

Количество погибших израильтян после нападения палестинской радикальной организации ХАМАС превысило 700 человек. Как минимум 260 тел погибших обнаружены в кибуце Реим на юге Израиля, в месте, где проходил музыкальный фестиваль в момент, когда произошло нападение ХАМАС.

На борьбу с боевиками ХАМАС выдвинулась правительственная армия. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что завершена первая фаза операции «Железные мечи», получилось уничтожить большую часть боевиков, вторгшихся на израильскую территорию.