Вашингтон, 12 октября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прорывают линии обороны ВСУ и могут создать котёл для украинских военных, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинская армия прямо сейчас разваливается, Россия совершает повсюду прорывы.

«У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах. И это лучшая демонстрация силы, которая нужна России», — сказал он.

По его мнению, Россия подала прямой сигнал Североатлантическому альянсу и всему Западу.

«Наша армия больше. Наша армия лучше. Мы подготовлены, мы закалены в боях. А все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьетесь», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Риттер заявил, что Россия может вынудить Киев капитулировать с помощью постепенного военного давления, а украинские войска уже фактически разгромлены. По его мнению, в интересах российской стороны не форсировать военную ситуацию в зоне конфликта, а постепенно давить на киевские власти, чтобы спровоцировать в Киеве политический коллапс.

Он отметил, что в этом случае боевые действия продлятся, однако указал на то, что конфликт не может продолжаться постоянно. С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены, добавил эксперт.