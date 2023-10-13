Москва, 13 октября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время визитов обоих лидеров в Китай пока не запланирована, сообщил журналистам 13 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева направо)

«Нет, пока не планируется. С другой стороны, они все будут в одном мероприятии принимать участие, поэтому на полях так или иначе все участники будут общаться», — отметил Песков.

Как сообщалось ранее, и Путин, и Орбан примут участие в работе форума «Один пояс — один путь», который состоится в Китае 16–18 октября.

Песков ранее сообщал, что президент России принял приглашение китайской стороны, но конкретная дата визита пока не называется. Путин в ходе своей поездки проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечал также пресс-секретарь главы российского государства.

Президент России ранее отмечал, что идеи форума «Один пояс ― один путь» полностью соответствуют интересам России и интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.

В свою очередь в пресс-службе Орбана ранее сообщили, что премьер-министр Венгрии выступит на одном из заседаний китайского форума, а также проведёт переговоры с представителями руководства КНР. При этом в пресс-службе не ответили на вопрос, состоится ли встреча Орбана с президентом России.