Москва, 13 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Россия не радуется рецессии в Европе, не рукоплещет ей и «не зубоскалит» по этому поводу, но лишь констатирует факт этой рецессии, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

IMAGO/Jan Huebner/ТАСС

«Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Это рецессия. Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем», — сказал президент на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления Путин также заявил, что страны так называемого золотого миллиарда утрачивают лидерство в мире, хотя и пытаются его сохранить. Это происходит по объективным обстоятельствам, сказал президент. В странах Глобального Юга и в Азии увеличивается производство, а «узкая группа стран» не хочет понять, что утрачивает статус гегемона и разжигает всё новые конфликты, отметил Владимир Путин.

Также в ходе своего выступления президент призвал к расширению сотрудничества государств СНГ со странами «мирового большинства», в частности Глобального Юга. Эти государства — единомышленники как России, так и других стран СНГ, убеждён глава государства.

11 октября в ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели президент также отметил, что руководители стран ЕС, пытавшиеся отказаться от российских энергоресурсов, «за что боролись, на то и напоролись». Рецессия в ЕС стала следствием именно этой сомнительной экономической политики, добавил Владимир Путин.