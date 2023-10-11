Москва, 11 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, комментируя последствия отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, отметил, что они за что боролись, на то и напоролись.

Иван Шилов ИА Регнум

Выступая 11 октября на заседании Российской энергетической недели, глава государтсва отметил, что надо быть «тупым абсолютно», чтобы не понимать последствия этих действий.

Путин пояснил, что есть определённый объём добычи в мире, и есть определённый объём потребления в мире. Если ЕС решил сократить закупки у России, то общий объём потребления всё равно сохраняется.

«Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — сказал глава РФ.

В ходе выступления президент, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не копай другому яму», отметив, что европейцы попали в эту яму. Путин напомнил, что Украина закрыла один из двух маршрутов газа в Европу, а Польша перекрыли газопровод «Ямал — Европа». При этом Европа, которая потребляла российский газ, ничего не предприняла в связи с этим.

Также Владимир Путин назвал последствия отказа стран ЕС от российских энергоносителей. По его словам, европейские страны сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а экономика Евросоюза находится на околонулевой отметке.

Кроме того, добавил президент, реальные располагаемые доходы населения стран еврозоны снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%, в то время как в России за этот же период времени они выросли 4,4%, а за второй квартал — плюс 5,3%.