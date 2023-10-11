Путин: в Евросоюзе за что боролись, на то и напоролись
Путин назвал решение ЕС отказаться от российских энергоресурсов абсолютно тупым
Москва, 11 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, комментируя последствия отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, отметил, что они за что боролись, на то и напоролись.
Выступая 11 октября на заседании Российской энергетической недели, глава государтсва отметил, что надо быть «тупым абсолютно», чтобы не понимать последствия этих действий.
Путин пояснил, что есть определённый объём добычи в мире, и есть определённый объём потребления в мире. Если ЕС решил сократить закупки у России, то общий объём потребления всё равно сохраняется.
«Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — сказал глава РФ.
В ходе выступления президент, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не копай другому яму», отметив, что европейцы попали в эту яму. Путин напомнил, что Украина закрыла один из двух маршрутов газа в Европу, а Польша перекрыли газопровод «Ямал — Европа». При этом Европа, которая потребляла российский газ, ничего не предприняла в связи с этим.
Также Владимир Путин назвал последствия отказа стран ЕС от российских энергоносителей. По его словам, европейские страны сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а экономика Евросоюза находится на околонулевой отметке.
Кроме того, добавил президент, реальные располагаемые доходы населения стран еврозоны снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%, в то время как в России за этот же период времени они выросли 4,4%, а за второй квартал — плюс 5,3%.