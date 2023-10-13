Душанбе, 13 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», — отметил российский лидер, добавив, что стороны должны были встретиться и констатировать, что всё идёт по плану.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 октября Путин прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа. Президент России 12 октября провёл переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сегодня, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кортеж главы российского государства подъехал к зданию конгресс-холла на территории резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Путин поднялся в здание по лестнице, вдоль которой выстроен почётный караул.