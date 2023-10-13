Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке
Путин и президент Таджикистана Рахмон начали переговоры в Бишкеке
Бишкек, 13 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили 13 октября в пресс-службе Кремля.
Кортеж главы российского государства подъехал к зданию конгресс-холла на территории резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Путин поднялся в здание по лестнице, вдоль которой выстроен почётный караул.
Как сообщало ИА Регнум, Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа.
Президент России 12 октября провёл переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Сегодня, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах.