Бишкек, 13 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили 13 октября в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео Владимир Путин

Кортеж главы российского государства подъехал к зданию конгресс-холла на территории резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Путин поднялся в здание по лестнице, вдоль которой выстроен почётный караул.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа.

Президент России 12 октября провёл переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах.