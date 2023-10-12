Бишкек, 12 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали встречу в столице Киргизии Бишкеке.

помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что главы государств намерены обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания.

Кроме того, Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели, информировал, что собирается обсудить с Алиевым строительство международного транспортного коридора «Север — Юг».

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году. В рамках визита запланирована насыщенная программа.

Отдельный пункт в рабочей программе президента России на 12 октября — переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.