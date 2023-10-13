Бишкек, 13 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. В Киргизии прошла активная фаза учений стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

РИА Новости/Виктор Толочко/ Sputnik

«13 октября 2023 года на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» минобороны Киргизии прошла активная фаза совместного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2023», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений были отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Совместное учение было проведено для получения командирами практики в организации операции по поддержанию мира и управлении подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ, а также для совершенствования полевой выучки личного состава миротворческих контингентов в ходе совместных действий, укрепления взаимоотношений и сотрудничества между странами — членами ОДКБ, дальнейшего совершенствования боевой подготовки национальных контингентов стран — членов ОДКБ при выполнении поставленных задач во время миротворческой операции, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы Армении провести совместные учения с США вызывают сожаления, это решение выглядит странно на фоне отказа Еревана от учений в рамках ОДКБ.

В Армении начались совместные военные учения с США Eagle Partner 2023. Отмечается, что учения направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.

Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет это «пытаться осмыслить и понять, но Москва будет это всё в любом случае делать в тесном партнерском диалоге с армянской стороной».

В сентябре в рамках проходящего в Белоруссии учения стран ОДКБ «Боевое братство — 2023» был отработан тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования на территорию страны. В ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства с помощью противотанковых ракетных комплексов.