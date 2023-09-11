Вашингтон, 11 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Армении начались совместные военные учения с США Eagle Partner 2023, передаёт 11 сентября агентство AFP.

The Government of the Repudlic of Armenia

«Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась», — сообщил представитель командования американской армии в Европе и Африке.

В Армении заявили, что учения направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы Армении провести совместные учения с США вызывают сожаление. Это решение выглядит странно на фоне отказа Еревана от учений в рамках ОДКБ.

Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.