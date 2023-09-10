Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Планы Армении провести совместные учения с США вызывают сожаления. Это решение выглядит странно на фоне отказа Еревана от учений в рамках ОДКБ, заявил 10 сентября по итогам саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Russian Foreign Ministry/Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим, и я не думаю, что это для кого-то хорошо. В том числе для самой Армении. Где бы ни появлялись американцы, а у них, знаете, сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они там сидят спокойно. А очень часто пытаются подбирать под себя все, в том числе и политические процессы», — сказал Лавров.

Действия руководства Армении у России вызывают сожаления, сообщил он, отметив, что Москва уже высказала Еревану своё мнение.

«Конечно, такая договорённость, о которой было объявлено про учения армяно-американские, она выглядит тем более странно, что уже два года как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ», — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Ереван объясняет это тем, что ОДКБ могла бы как союзное образование осудить Азербайджан, и в этом случае Армения стала бы работать в рамках организации.

Когда Москва интересуется у Еревана, почему он общается с европейцами и американцами, хотя они не осуждают политику Баку, армянская сторона отвечает, что США и ЕС не союзники, а осуждения Ереван ждёт именно от союзников.

«Такая достаточно странная, простоватая логика. Но я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они всё-таки возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября минобороны Армении заявило о планах провести 11–20 сентября совместные с американскими военными учения на территории республики. Манёвры нацелены на повышение уровня оперативной совместимости участвующих в международных миротворческих миссиях соединений, а также на повышения готовности военных Армении к планируемой оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО, отметили в ведомстве.

Двумя днями ранее, 4 сентября, председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении пора вступить в Североатлантический альянс. В соцсети он призвал американского президента Джо Байдена защитить Армению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Еревана по учениям вызывает настороженность.