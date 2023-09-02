Минск, 2 сентября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В рамках проходящего в Белоруссии учения стран ОДКБ «Боевое братство — 2023» был отработан тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования на территорию страны, сообщили 2 сентября в минобороны Белоруссии.

Официальный канал Министерства обороны Республики Белоруссия

«На полигоне Брестский подразделения отработали тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения. В ходе розыгрыша военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожили его транспортные средства с помощью ПТРК (противотанковых ракетных комплексов. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении ведомства.

Активная фаза совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2023» проходит в Белоруссии в период с 1 по 6 сентября. Учение проводится на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей, в них участвуют 2500 военнослужащих и более 500 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 сентября в ходе учений «Барьер-2023» военнослужащие стран ОДКБ отработали противодействие биологическим угрозам. Учения проводятся с формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения. Согласно сценарию учений, для недопущения распространения биологической угрозы создана карантинная зона, где размещены подразделения.