Владивосток, 11 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, а не с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил 11 сентября пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Россия будет это «пытаться осмыслить и понять, но Москва будет это всё в любом случае делать в тесном партнерском диалоге с армянской стороной».

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября минобороны Армении заявило о планах провести 11–20 сентября совместные с американскими военными учения миротворческих сил на территории республики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что планы Армении провести совместные учения с США вызывают сожаление. Это решение выглядит странно на фоне отказа Еревана от учений в рамках ОДКБ.