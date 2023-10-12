Брянск, 12 октября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной попытке ВСУ нанести удар по региону.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В своём Telegram-канале Богомаз написал, что украинские террористы вечером 12 октября предприняли попытку атаки с помощью беспилотника самолётного типа.

«БПЛА киевской армии подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства», — сообщили губернатор.

Александр Богомаз заверил, что пострадавших нет, на месте падения дрона работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 октября три человека погибли, в том числе маленький ребёнок, и ещё двое пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на окраине Белгорода. Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что произошло возгорание: взрывом фактически уничтожены два жилых дома, повреждено несколько жилых строений и автомобилей.

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ российским вертолётом Ка-52.

Российские войска нанесли 12 октября удары по позициям ВСУ в районе Купянска и Берестового.