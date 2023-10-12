Белгород, 12 октября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Три человека погибли, включая ребёнка, в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщил 12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Украинский БПЛА упал на жилой дом в Белгородской области

«На окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них маленький ребёнок», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Украинский БПЛА упал на жилой дом в Белгородской области

Гладков добавил, что ещё двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

В связи с происшествием в городе изменится график проведения нескольких мероприятий. Губернатор выразил надежду, что граждане поймут. По его словам, близкие и родственники погибших не останутся без помощи.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 октября около полуночи ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области БПЛА. Российские системы ПВО сбили дрон на подлёте к Белгороду. При падении обломков дрона был полностью разрушен один жилой дом, частично повреждены ещё два, также пострадали три легковых автомобиля. Из-под завалов дома извлекли тела мужчины и женщины.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Украинский БПЛА упал на жилой дом в Белгородской области

Утром 7 октября над территорией Белгородской области сбили три украинские ракеты «Точка-У».