Москва, 13 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Для замены в Вооружённых силах России парка самолётов Ан-72 и Ан-26 намерены создать новый лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212 с турбореактивными двигателями. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на информированный источник.

Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора Военно-транспортный самолёт Ан-72

«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолёта от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что одновременно с этим самолёт получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С, будут переработаны крыло самолёта и шасси, установлены новые топливная и гидросистема.

Источник также уточнил, что реактивные двигатели ПД-8 у Ил-212 будут установлены над крылом, как и у Ан-72, чтобы обеспечить эксплуатацию нового самолёта с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов. Высоко поднятые воздухозаборники двигателей практически исключают шанс засасывания в них различного мусора и предметов с земли, добавил он.

Отмечается, что показатели грузоподъемности, дальности и габаритов грузовой кабины ещё остаются предметом разработки.

Источник добавил, что новый самолёт будет иметь большую грузоподъёмность за счёт более мощных двигателей.

Как передавало ИА Регнум, воздушное судно нового поколения Ил-112В предназначено для замены самолётов Ан-26. Он способен взлетать и приземляться на небольшие малооборудованные аэродромы, имеющие бетонированное, грунтовое, асфальтовое покрытие взлётно-посадочных полос. Самолёт предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, лёгкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Крейсерская скорость Ил-112В достигает до 500 км в час, дальность полёта с максимальной нагрузкой — 1200 км, при загрузке в 3,5 тонны практическая дальность составит 2400 км.

18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах увеличить объёмы поставок истребителей пятого поколения.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, Воздушно-космические силы России в 2023 году получат больше истребителей пятого поколения Су-57. Российский многофункциональный истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.