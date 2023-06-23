Москва, 23 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России получат больше истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году, заявил 23 июня генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Mil.ru Сухой Су-57

Он отметил, что ввод новых производств и объектов позволил нарастить серийный выпуск продукции. Корпорация продолжит выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В частности, производятся следующие партии самолётов Су-35.

«Кроме того, в этом году увеличатся объёмы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», — приводит слова Слюсаря пресс-служба правительства.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Как сообщало ИА Регнум, авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал российским военным новую партию самолётов Су-35С.