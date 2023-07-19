Москва, 19 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Изначально разработанный под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ российский лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В переконструируют под реактивные двигатели ПД-8, передаёт РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Военно-транспортный Ил-112В

По словам собеседника агентства, изменения коснутся конструкций крыла самолёта, топливной и других бортовых систем.

Воздушное судно нового поколения Ил-112В предназначено для замены самолётов Ан-26. Он способен взлетать и приземляться на небольшие малооборудованные аэродромы, имеющие бетонированное, грунтовое, асфальтовое покрытие взлётно-посадочных полос. Самолёт предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, лёгкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Крейсерская скорость Ил-112В достигает до 500 км в час, дальность полёта с максимальной нагрузкой — 1200 км, при загрузке в 3,5 тонны практическая дальность составит 2400 км.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах увеличить объёмы поставок истребителей пятого поколения.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, Воздушно-космические силы России в 2023 году получат больше истребителей пятого поколения Су-57. Российский многофункциональный истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.