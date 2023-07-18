Москва, 18 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. В России планируется увеличить объёмы поставок истребителей пятого поколения. Об этом 18 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Виталий Невар/РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-27

«Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — рассказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в 2023 году Воздушно-космические силы РФ получат больше истребителей пятого поколения Су-57. Он уточнил, что предприятие также производит следующие партии самолётов Су-35.

Также он отметил, что ввод новых производств и объектов позволил нарастить серийный выпуск продукции. ОАК продолжит выполнять свои обязательства в рамках заключённых контрактов, в частности, производятся следующие партии самолётов Су-35.