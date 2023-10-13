Вашингтон, 13 октября, 2023, 06:10 — ИА Регнум. В Белом доме имеют представление о масштабах коррупции на Украине, но не говорят об этом, заявил в интервью каналу Fox News сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Мы знаем, что у администрации Байдена есть секретные доклады касательно растрат и коррупции там, но никакого обнародования пока не происходило», — рассказал сенатор.

По его словам, Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных государств.

Сенатор считает, что Вашингтону следует назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. В качестве примера республиканец привёл опыт Афганистана, где инспекция США выявила необоснованную растрату десятков миллиардов долларов.

Рэнд Пол не приветствует оказание финансовой помощи Украине со стороны США. Администрация Байдена обслуживает коррумпированных украинских олигархов, пренебрегая интересами простых американцев, считает политик.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина обвинила власти Украины в разворовывании госбюджета.

По её словам, западные союзники не могут не знать, что происходит в верхушке украинских властей, а значит, «совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам». Выжить за свой счёт Украина не сможет, резюмировала она.

Глава киевского режима Владимир Зеленский попытался оправдаться и заявил, что Россия якобы распространяет недостоверные данные о коррупции на Украине. «Ни один доллар не был украден у партнёров Украины», заявил он, отметив при этом, что люди и случаи «бывают разные».

Зеленский также обвинил экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего ранее о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в ЕС, в российской пропаганде.