Киев, 12 октября, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Бюджет Украины разворовывается приближенными к власти. Выживать придётся сложно. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам депутата, западные союзники не могут не знать, что происходит в верхушке украинских властей, а значит, «совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам».

«Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства. Приближенные к власти люди, должны осознавать, что это приведёт к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счёт мы не сможем», — цитирует Южанину телеканал «Эспрессо».

Как сообщало ИА Регнум, Украину может ждать судьба Ирака, Вьетнама и Афганистана из-за коррупционных скандалов Киева и Вашингтона. Такое мнение высказал военный эксперт Джон Россомандо.

Скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение военной, финансовой помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия жителей США, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи Украине.

Коррупция может привести к тому, что западные союзники «откажутся от борьбы Украины против России».

Ситуация с коррупцией на Украине беспокоит многих американских чиновников, однако масштабы этого явления принизили после начала российской спецоперации.