Киев, 6 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет недостоверные данные о коррупции на Украине, пишет «Страна. ua».

«Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», — сказал он.

Лидер киевского режима добавил, что якобы «ни один доллар не был украден у партнёров Украины», но при этом отметил, что люди и случаи «бывают разные».

Кроме того, Зеленский обвинил экс-главу ЕК Жан-Клода Юнкера, заявившего ранее о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в ЕС, в российской пропаганде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine констатировал, что Украине нужны масштабные реформы, которые должны привести к преодолению коррупции. Он добавил, что считает невозможным присоединение этой страны к ЕС без выполнения этого условия, и призвал не давать украинцам ложных обещаний.

Кроме того, Юнкер обратил внимание, что Евросоюз уже приобрёл неудачный опыт, касающийся некоторых новых членов и вопросов верховенства закона, и призвал не повторять ошибок.