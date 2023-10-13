Москва, 13 октября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Запад откровенно напуган сообщениями об успешных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которая также позиционируется разработчиками как ракета с неограниченной дальностью действия. Такой вывод сделал обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь.

Цитата из видео Министерства обороны России Запуск крылатой ракеты «Буревестник»

Автор назвал «Буревестник» «российским оружием-убийцей» для сдерживания американской противоракетной системы.

«Ракета может нести ядерную боеголовку с дальностью действия 20 тыс. км. Может быть запущена из любого места в России и поражать цели в США. Появление «Буревестника» вызвало большое беспокойство в Штатах и других западных державах», — написал журналист, добавив, что объявление об успешном испытании также призвано устрашить противников.

Глава Стратегического командования США Джон Хейден признал, что у Америки нет возможности остановить новые российские ракеты.

«Если эти ракеты приблизятся, даже при 50%-ном успехе перехвата, они всё равно приведут к невообразимым катастрофам», — сказал военный эксперт.

Генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, директор разведуправления минобороны Великобритании, также считает, что «Буревестник» слишком опасен и несёт «серьёзную угрозу европейской безопасности».

Как сообщало ИА Регнум, в России прошли испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», оснащённой ядерной установкой. Как заявил президент России Владимир Путин, испытания прошли успешно.

Ни одна из существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить «Буревестник». Об этом 7 октября заявил ведущий CNN в эфире телеканала.

Ракета вместе с другим супероружием даёт России более широкий спектр вариантов ответного удара, если США устроят внезапную военно-морскую и воздушную атаку.