Вашингтон, 8 октября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Ни одна из существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить новейшую российскую межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник», оснащённую ядерной установкой. Об этом 7 октября заявил ведущий CNN в эфире телеканала.

Министерство обороны РФ

Ведущий уточнил, что у новой российской межконтинентальной крылатой ракеты практически неограниченная дальность полёта.

«Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны», — сказал он.

Корреспондент Джил Доэрти, говоря об успешном испытании Россией «Буревестника», посчитала ракету опасной и назвала её серьёзной угрозой.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона не только провела успешные испытания ракет «Буревестник», но и практически завершила работу над ракетами «Сармат». По словам главы государства, в скором времени обе ракеты встанут на боевое дежурство.

Ранее в этот же день президент заявил, что в военной доктрине России имеются две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая из них — применение ядерного оружия в отношении России — в ответ, на так называемом встречном ударе. А вторая — угроза для существования Российского государства.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 7 октября заявил ИА Регнум, что у ракеты «Буревестник» глобальная дальность и она способна огибать районы, в которых находятся системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам специалиста, из-за этого ракету сложно сбить, а двигательная установка в виде компактного ядерного реактора усиливает взрыв «Буревестника».