Вашингтон, 10 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Россия, представив межконтинентальную крылатую ракету с ядерной силовой установкой «Буревестник», продемонстрировала свою военную мощь всему миру. Об этом 10 октября пишет Asia Times.

Кадр из видео Межконтинентальная крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник»

«Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой, официально известную как «Буревестник» и упоминаемую в отчётах как «Летающий Чернобыль». Это супероружие «Судного дня», — говорится в материале.

Отмечается, что эта ракета вместе с другим супероружием даёт России более широкий спектр вариантов ответного удара, если США устроят внезапную военно-морскую и воздушную атаку.

По словам автора статьи, «Буревестник» разрабатывался для преодоления американских оборонительных систем, так же как и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», ядерная торпеда «Посейдон» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», Авангард» и «Циркон».

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Валдай» заявил, что Россия провела успешные «Буревестника» и практически завершила работу над «Сарматами». Он отметил, что сейчас решаются бюрократические вопросы, и в скором времени ракеты встанут на боевое дежурство.

Американский телеканал CNN отметил, что ни одна из существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить новейшую российскую ракету «Буревестник», оснащённую ядерной установкой.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил ИА Регнум, что у ракеты «Буревестник» глобальная дальность и она способна огибать районы, в которых находятся системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам специалиста, из-за этого ракету сложно сбить, а двигательная установка в виде компактного ядерного реактора усиливает взрыв «Буревестника».