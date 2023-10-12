Москва, 12 октября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Решение исполкома Международного олимпийского комитета о приостановке членства Олимпийского комитета России является политически мотивированным, принято под давлением Вашингтона и ведёт к коррозии мирового спорта, заявила 12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Двойные стандарты, намеренная сегрегация по национальному признаку, проявленные руководством МОК, представляют собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге — нарушение базовых прав человека», — цитирует пресс-служба МИД своего официального представителя.

МОК призван развивать спорт и укреплять олимпийское движение, а не разрушать его политическими интригами, сказала Захарова. Россия продолжит задействовать международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум ранее, МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России «до дальнейшего уведомления». В комитете своё решение объяснили тем, что Олимпийский комитет России включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Решение МОК существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российское спортивное сообщество, и является частью политического давления, которое пытаются оказывать на Россию, отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 дискредитирует саму идею олимпийского спорта. Он подчеркнул, что подобные ограничения не предвещают ничего позитивного для олимпийского движения в будущем.

3 октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она заявила, что такой шаг будет равносильным тому, чтобы сдаться.