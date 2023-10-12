Загреб, 12 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Израиль утратил все симпатии после ударов по сектору Газа. Об этом 12 октября заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Хорватские журналисты спросили Милановича, как он относится к тому, что МИД Хорватии вывесил на своём здании флаг Израиля в знак поддержки.

«Думаю, что это идиотский шаг, при всех моих симпатиях к Израилю, которые они, к сожалению утратили за 15 минут», — приводит его слова Index. hr.

Миланович подчеркнул, что осудил убийства, совершённые радикальным палестинским движением ХАМАС. При этом он добавил, что право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей.

Кроме того, он указал, что на официальных зданиях и в общественных местах в Хорватии не должно быть места другим флагам, кроме государственного и флагов нацменьшинств, за исключением строго отрегулированных ситуаций.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 октября палестинский минздрав сообщил, что число погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем возросло до 1354, ещё 6049 человек ранены. Указано также, что на Западном берегу реки Иордан погиб 31 человек, ранены около 180.

В свою очередь, издание Times of Israel информировало о 1,2 тыс. погибших израильтянах и увеличении до 220 числа жертв среди военнослужащих.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.