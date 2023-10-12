Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. До 220 увеличилось число израильских военных, погибших после начала эскалации конфликта в регионе. Об этом сообщает 12 октября издание Times of Israel, ссылаясь на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

В армии, отмечает издание, назвали имена ещё 31 солдата, погибшего в ходе боёв с палестинскими радикалами с 7 октября. Бои в основном идут на границе с сектором Газа.

«Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 220», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось о 189 погибших израильских военных.

По информации издания, погибли более 1,2 тыс. израильтян. Палестинский минздрав сообщает о примерно 1,2 тыс. погибших в секторе Газа.

Минздрав Израиля запретил больницам оказывать помощь взятым в плен бойцам палестинского движения ХАМАС. Медикам поручено лечить пострадавших граждан и израильских военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию «Потоп Аль-Аксы». Израильские военные проводят в секторе Газа операцию «Железные мечи», в стране объявлена широкая мобилизация резервистов.