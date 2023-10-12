Газа, Палестина, 12 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. До 1354 возросло число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем. Такие данные приводит палестинский минздрав 12 октября в Telegram-канале.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«Сектор Газа: 1354 погибших и 6049 раненых», — говорится в сводке минздрава.

Указано также, что на Западном берегу реки Иордан погиб 31 человек, ранены около 180.

Ранее палестинский минздрав сообщал о 1203 погибших и около 5,8 тыс. раненых в секторе Газа.

Издание Times of Israel информировало о 1,2 тыс. погибших израильтянах и увеличении до 220 числа жертв среди военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что энергетическая и гуманитарная блокада сектора Газа будет продолжаться до тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не освободит похищенных израильских граждан. Турецкие СМИ сообщили, что в заложниках находятся по меньшей мере 150 человек, похищенных из Израиля.