Варшава, 12 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Американский журналист Фарид Закария был шокирован после попытки лидера киевского режима Владимира Зеленского в ходе интервью оправдать коррупцию на Украине. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза», — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский поделился своими «любопытными размышлениями» о коррупции. В частности, он признал, что случаи коррупции действительно были, но они якобы не касались иностранной помощи.

Автор материала предположил, что, возможно, лидер киевского режима хотел похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников.

«Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?» — поинтересовался он, обратив внимание на то, что у самих жителей Украины данная проблема не вызывает удивления, а в сложившейся ситуации большинство граждан обвиняет самого Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что бюджет Украины разворовывается приближенными к власти, выживать придётся сложно. По словам депутата, западные союзники не могут не знать, что происходит в верхушке украинских властей, а значит, «совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам».

Военный эксперт Джон Россомандо заявил, что Украину может ждать судьба Ирака, Вьетнама и Афганистана из-за коррупционных скандалов Киева и Вашингтона. Скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение военной, финансовой помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия жителей США, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи Украине. Коррупция может привести к тому, что западные союзники «откажутся от борьбы Украины против России».

Ситуация с коррупцией на Украине беспокоит многих американских чиновников, однако масштабы этого явления принизили после начала российской спецоперации.