Вашингтон, 9 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Украину может ждать судьба Ирака, Вьетнама и Афганистана из-за коррупционных скандалов Киева и Вашингтона. Такое мнение высказал военный эксперт Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Коррупция и её восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины продолжать сражаться и победить», — написал он, отметив, что скандалы вокруг сына президента США Джо Байдена Хантера и хищение военной, финансовой помощи на Украине могут лишить Киев необходимой ему поддержки из-за потери доверия жителей США, которые в таком случае проголосуют за президента, выступающего против помощи Украине.

Россомандо указал на то, что американцы всегда выступают против войн, когда не видят пути к победе и считают, что ресурсы тратятся впустую.

Как передавало ИА Регнум, газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена серьёзно обеспокоена уровнем коррупции на Украине и из-за этого Запад может перестать оказывать поддержку Киеву. Отмечается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники «откажутся от борьбы Украины против России», и что Киеву нельзя далее откладывать усилия по борьбе с коррупцией.

Издание добавляет, что ситуация с коррупцией на Украине беспокоит многих американских чиновников, включая Байдена, однако масштабы этого явления принизили после начала российской спецоперации.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 1 октября написал, что Вашингтон ввиду принятия закона о временном бюджете США потребовал от Киева, чтобы на Украине в течение 45 дней не было связанных с коррупцией скандалов. По его мнению, масштабы коррупции на Украине значительно преувеличены.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 2 октября отметил, что у Киева осталось 45 дней, после чего выделенные США средства закончатся и произойдёт крах нынешних украинских властей. Он уточнил, что Вашингтон в этом вопросе ориентируется в первую очередь на собственные интересы.

Британская газета The Daily Mail со ссылкой на документы министерства финансов Соединённых Штатов написала, что следователи в США подозревали сына американского президента Джо Байдена Хантера в связях с «сетью секс-торговли людьми» в Восточной Европе, а также в фальсификации чеков для выплат проституткам. Журналисты получили доступ к документу, в котором говорилось, что сын главы Белого дома отправлял деньги лицам, предположительно причастным к сети восточноевропейской проституции. В публикации отмечается, что следователи отследили сразу несколько клиентов банка Wells Fargo, которые могут быть замешаны в подобных преступлениях.