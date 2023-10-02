Вашингтон, 2 октября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена серьёзно обеспокоена уровнем коррупции на Украине, и из-за этого Запад может перестать оказывать поддержку Киеву. Об этом 2 октября сообщила газета Politico со ссылкой на документ правительства.

Известия/Тарас Петренко

Отмечается, что в этой версии долгосрочного плана США по Украине содержатся меры, предпринимаемые американской стороной для помощи Киеву в борьбе с должностными преступлениями, а также другие действия, направленные на реформу ряда секторов на Украине.

В документе отмечается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники «откажутся от борьбы Украины против России» и что Киеву нельзя далее откладывать усилия по борьбе с коррупцией.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины]», — привело выдержку из документа издание.

Уточняется, что также в документе перечислены предлагаемые США меры — такие как приватизация банков на Украине, поощрение военных путём принятия норм НАТО и привлечение инвестиций с помощью борьбы с коррупцией.

Издание добавляет, что ситуация с коррупцией на Украине беспокоит многих американских чиновников, включая Байдена, однако масштабы этого явления принизили после начала российской спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал, что Вашингтон ввиду принятия закона о временном бюджете США потребовал от Киева, чтобы на Украине в течение 45 дней не было связанных с коррупцией скандалов. По его мнению, масштабы коррупции на Украине значительно преувеличены.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 2 октября отметил, что у Киева осталось 45 дней, после чего выделенные США средства закончатся и произойдёт крах нынешних украинских властей. Он уточнил, что Вашингтон в этом вопросе ориентируется в первую очередь на собственные интересы.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США является временным решением. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон сохраняет вовлечённость в украинский конфликт.

Президент США 1 октября подписал одобренный Конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы американского правительства на 45 дней — до 17 ноября. В этом соглашении не предусматривается нового финансирования Киева.