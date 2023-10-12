Глава Пентагона заявил о поддержке Израиля и Украины
Пентагон: США отправляют боеприпасы Израилю и продолжат поддерживать Киев
Брюссель, 12 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Мы без проволочек работаем над тем, чтобы передать Израилю то, что ему необходимо для самообороны, включая боеприпасы и перехватчики (системы ПВО) «Железный купол», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом Остин добавил, что США будут поступать таким образом, «продолжая поддерживать народ Украины».
Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты всегда будут поддерживать и защищать Израиль.
ХАМАС нанес ракетные удары по Израилю и начал вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне».
Издание Times of Israel информировало об 1,2 тыс. погибших израильтян и увеличении до 220 числа жертв среди военнослужащих.
В свою очередь в минздраве Палестины заявили, что до 1354 возросло число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем.