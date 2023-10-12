Брюссель, 12 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА Регнум Ллойд Остин

«Мы без проволочек работаем над тем, чтобы передать Израилю то, что ему необходимо для самообороны, включая боеприпасы и перехватчики (системы ПВО) «Железный купол», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Остин добавил, что США будут поступать таким образом, «продолжая поддерживать народ Украины».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты всегда будут поддерживать и защищать Израиль.

ХАМАС нанес ракетные удары по Израилю и начал вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне».

Издание Times of Israel информировало об 1,2 тыс. погибших израильтян и увеличении до 220 числа жертв среди военнослужащих.

В свою очередь в минздраве Палестины заявили, что до 1354 возросло число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем.