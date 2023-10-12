Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты всегда будут поддерживать и защищать Израиль, заявил 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

EPA/MENAHEM KAHANA/POOL/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Послание, которое я принес Израилю, звучит так: вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя в одиночку, однако пока существует Америка, вы не останетесь одни», — сказал он.

Блинкен добавил, что Вашингтон приветствует создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества».

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен прибыл утром 12 октября в Израиль.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Издание Times of Israel информировало о 1,2 тыс. погибших израильтянах и увеличении до 220 числа жертв среди военнослужащих.

В свою очередь в минздраве Палестины заявили, что до 1354 возросло число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем.