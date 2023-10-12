Москва, 12 октября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Руководство ВСУ, как и прежде, рассчитывает захватить Артёмовск и Токмак с целью выхода к Мелитополю, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун заявил, что украинские войска продолжат наступать и в зимние месяцы, которые обещают быть очень сложными.

Как объяснил Кнутов, многое зависит от того, где будут идти боевые действия.

«Если в районах городской черты типа Артёмовска, то там наступательные действия вполне возможны. Сохраняются постройки, возможность прятаться и продвигаться, укрывшись за остатками домов и других строений. Но если речь идёт о боях в чисто полевых условиях, например в районе Работино (на запорожском направлении), то там действовать в тысячу раз тяжелее. Продвижение в полевых условиях будет крайне затруднено», — сказал он.

Более того, как пояснил Кнутов, уйдёт «зелёнка» и с дронов будет очень хорошо видно как военнослужащих, так и технику, а значит, наступающих будет просто уничтожить с помощью артиллерии либо дронов-камикадзе.

«В таких условиях попытки ВСУ продвигаться вперёд равноценны самоубийству», — уверен военный эксперт.

Он напомнил, что ВСУ не скрывают своих планов: их главная задача — захватить Артёмовск и Токмак с целью выхода к Мелитополю. Эти направления останутся приоритетными для киевского режима и зимой.

По мнению Кнутова, руководство ВСУ уже сделало выводы из летних неудач. Они отказались от широкомасштабного применения любой боевой техники, так как ВС России своевременно обнаруживали её с помощью беспилотников и затем накрывали различными средствами поражения — РСЗО, артиллерией, авиацией и так далее.

«Поэтому на сегодняшний день Украина действует малыми тактическими группами. Вплоть до того, что наступление ведётся силами четырёх-пяти человек с целью прощупать оборону, выявить огневые точки, передать координаты артиллерии. А уже потом другие группы (опять же малые тактические) должны пытаться захватывать эту линию обороны. Такая тактика теоретически возможна и в зимних условиях», — подытожил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Брауна, западные партнёры киевского режима сделают всё, чтобы способствовать успеху ВСУ.

Однако, по мнению полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, Запад постепенно признаёт, что контрнаступление украинской армии закончилось провалом, так как ВСУ не смогли прорваться к Артёмовску и вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Как полагает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Вооружённые силы России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней, а после двинуться прямо на Киев. В свою очередь, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что ВС России прорывают линии обороны ВСУ и могут создать котёл для украинских военных.