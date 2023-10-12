Москва, 12 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. По данным Министерства обороны РФ, с начала 2023 года на службу по контракту в ряды Вооружённых сил России в интересах объединённой группировки войск были приняты более 357 тысяч человек, сообщил 12 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Речь идет как о пребывающих в запасе ВС РФ, так и о добровольцах, отметил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил России военнослужащими, принятыми по контракту.

«В целом темпы по набору по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», — сказал зампред Совета безопасности.

Новость дополняется.