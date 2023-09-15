Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Число добровольцев, записавшихся для участия в российской спецоперации на Украине, достигло 300 тысяч. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И прежде всего мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение», — сказал Путин.

Он добавил, что подразделения в зоне спецоперации на 85–90% укомплектованы современными образцами вооружения.

Новость дополняется