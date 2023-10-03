Москва, 3 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В Генеральном штабе Вооружённых сил России нет планов по проведению дополнительной мобилизации. Об этом 3 октября заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что этому обстоятельству во многом способствует твердая патриотическая позиция россиян, активно идущих на военную службу.

«С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан», — также отметил Шойгу.

Он уточнил, что все регионы, крупные предприятия, госкорпорации страны и российское казачество играют существенную роль в этом вопросе. Министр добавил, что ряд субъектов создал и продолжает комплектовать свои именные подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что военное руководство страны не планирует проведение дополнительной мобилизации.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 26 сентября рассказал, что с начала текущего года на военную службу по контракту в ряды российской армии приняли свыше 325 тысяч человек. Он уточнил, что работа по доукомплектованию Вооружённых сил России и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих продолжается.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что ежедневно около 1–1,5 тыс. человек подписывают контракт для прохождения военной службы. Глава государства подчеркнул, что российские мужчины идут на фронт сознательно и добровольно, понимая, что могут погибнуть или получить тяжёлое ранение во время защиты интересов Родины.