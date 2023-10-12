Москва, 12 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Политическая акция Норвегии, решившей пригласить на годовщину освобождения страны от нацистов лишь украинские власти, создаётся с целью унизить Россию, хотя разделять по национальному признаку советских солдат-освободителей — низко. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин.

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Ранее Норвегия приняла решение не приглашать Россию на 80-летие освобождения советскими войсками своей страны от нацистов. Об этом сообщило издание Verdens Gang. Вместо этого норвежские власти объявили, что в качестве приглашённой стороны в мероприятии будет принимать участие руководство Украины. Глава провинции Восточного Финнмарка Ханс-Якоб Бёно заявил, что таким образом власти Норвегии хотят выразить благодарность украинским солдатам, их потомкам, а также их родине.

Историк Смолин констатировал, что это переписывание истории.

«Потому что наследником Советского Союза в международном праве принята Российская Федерация. Никакая Украина, никакие другие республики не взяли на себя обязательство по тому, чтобы быть наследниками СССР. Поэтому это чисто политическая акция для того, чтобы унизить Россию», — резюмировал Смолин.

Он обратил вниманием на то, что, когда Норвегию освобождали от нацистов, украинская государственность ещё не существовала. И сейчас, по мнению историка, предпринимается очередная попытка европейской страны снизить в политическом плане значение России в освобождении многих государств от фашистских захватчиков. Смолин поделился, что незнание истории и непонимание многих фактов присуще современным европейским государствам.

«С подобным я сталкивался в Болгарии. Там говорят, что благодарны солдатам русским, украинским, а также финским. И когда задаёшься вопросом — при чём здесь финны, они отвечают, что был финляндский полк. Когда объясняешь, что этот полк был в составе русской императорской армии, они вытаращивают глаза и утверждают, что там были финны. Хотя это не так, это просто название. Та же ситуация с украинскими полками, которые так назывались, но не состояли исключительно из украинцев», — поделился историк.

Он отметил, что во время Второй мировой войны существовали так называемые украинские фронты, которые так нарекли по большей части по местоположениям, а не по составу войск. Смолин предположил, что из той же логики исходили и власти Норвегии, которые запомнили исторический факт, что первым в освобождённый Киркинес вошёл украинский офицер. Хотя в освобождении Норвегии от фашистской Германии участвовали части Карельского фронта и Северного флота, войска с бойцами из разных регионов СССР.

«Хочется задать вопрос — а он был единственным офицером, который освобождал Норвегию?! Почему остальные дискредитируются? Все офицеры тогда были советскими, также как все офицеры русской императорской армии были русскими, поэтому не было ни украинских, ни каких-либо других офицеров. И никто их не делил по национальностям. Это низко», — отметил Смолин.

По мнению историка, приводя во внимание исторический факт про советского офицера, уроженца Киевской области, власти Норвегии пытаются оправдать себя от решения не приглашать Россию на важную памятную дату. По его мнению, в данной ситуации проявляется и уже укрепившаяся в ЕС русофобия. Смолин выразил уверенность, что МИД России не оставит без внимания подобный инцидент.

В апреле 2023 года в МИД Норвегии заявили о высылке 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией. Также в начале апреля Норвегия ввела против России новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Отмечалось, что новый пакет санкций включал в себя меры по ограничению возможностей обхода предыдущих санкций российской стороной.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что такие действия страны нанесли серьёзный удар российско-норвежским контактам.

5 апреля президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот отметил, что двусторонние контакты России и Норвегии в настоящее время сведены к минимуму. Президент поделился, что многие годы отношения с Норвегией «формировались в конструктивном духе». Он также напомнил, что в 1944 году тысячи советских солдат «отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов».

В начале августа правительство России включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических представительств.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы.