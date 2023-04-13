Осло, , 13:10 — REGNUM Норвегия высылает 15 российских дипломатов. Об этом 13 апреля сообщили в норвежском МИД. Так, персонами нон-грата объявлены 15 сотрудников посольства России в Осло.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В то же время в заявлении министерства иностранных дел королевства говорится, что Норвегия, несмотря на своё решение, намерена поддерживать «нормальные дипломатические отношения» с Россией.

Причиной высылки дипломатов названа якобы разведдеятельность.

«Правительство решило объявить персонами нон-грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии… Офицеры должны вскоре покинуть Норвегию», — говорится в заявлении на сайте норвежского министерства иностранных дел.

Доказательств «разведдеятельности» дипломатов Осло не предоставил. МИД Норвегии добавил, что не будет выдавать визы сотрудникам разведслужб.

Как отмечали ранее в МИД России, страны Запада на волне шпиономании под надуманными предлогами сокращают дипломатическое присутствие России. Москва регулярно принимает ответные меры на недружественные шаги западных государств.

В марте председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий допустил, что вскоре в ЕС может начаться новая волна высылок дипломатов РФ. Эксперт указал, что страны Евросоюза всё чаще принимают невзвешенные решения, которые ведут только к ухудшению отношений.