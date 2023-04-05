Москва, 5 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Двусторонние контакты России и Норвегии в настоящее время сведены к минимуму. Об этом 5 апреля на церемонии вручения иностранными послами в Большом Кремлёвском дворце верительных грамот заявил президент России Владимир Путин.

Павел Львов/РИА Новости Флаги России и Норвегии

Глава государства подчеркнул, что это не отвечает интересам двух народов.

«Сегодня двусторонние контакты [России и Норвегии] сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. В том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», ― указал российский лидер.

Путин отметил, что многие годы отношения с Норвегией «формировались в конструктивном духе». Он также напомнил, что в 1944 году тысячи советских солдат «отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Норвегия ввела против России новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Он включает в себя меры по ограничению возможностей обхода предыдущих санкций российской стороной.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу уделять особое внимание расширению связей Российской Федерации с конструктивно настроенными партнёрами в мире. Он также призвал сформировать условия для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.