Москва, 12 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией входит в завершающую стадию, следует трактовать как признание Киевом безысходности положения, заявил 12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Журналисты спросили главу МИД, как, по его мнению, следует понимать эти высказывания Зеленского.

«Я думаю: как признание безысходности», — ответил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 октября, отвечая на вопросы румынских журналистов во время своего визита в эту страну, Зеленский заявил, что конфликт Украины и России перешёл в финальную и самую тяжёлую стадию. Украине на этой стадии особенно сильно требуется военная помощь западных стран, в том числе Румынии, добавил глава киевского режима.

В другом интервью в тот же день Зеленский заявил, что его беспокоит перспектива снижения внимания Запада к конфликту на Украине на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину.

Зеленский, манипулируя общественным мнением, пытается убедить западных политиков в скором окончании конфликта, поскольку понимает, что на Западе очень устали от украинского кризиса и уже не так охотно готовы поддерживать Киев деньгами и оружием, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог Денис Денисов.

Глава киевского режима находится в очень сложном положении, поскольку начинает надоедать как США, так и Европе, отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На Западе начинают задаваться вопросом, на что власти Украины тратят выделенные им деньги, недовольство Зеленским растёт, и тот, чувствуя это, начинает «метаться», заявил Песков.