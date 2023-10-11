Москва, 11 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать США и Европе. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Francisco J. Olmo/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», — сказал Песков.

Он отметил, что люди на Западе начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит выделенные ему деньги.

Представитель Кремля добавил, что недовольство Зеленским будет расти, он это чувствует и начинает метаться. Кроме того, у него срабатывает профессиональная жадность, когда — вооружение отправляют не ему, а Израилю.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт на Украине находится в заключительной стадии. Он также признался, что Киев боится возможной нехватки денег и оружия. По его словам, очень «много страхов» в сложившейся ситуации.

До этого глава киевского режима заявил, что обеспокоен возможностью снижения внимания к конфликту на Украине со стороны Запада после атак ХАМАС на Израиль.