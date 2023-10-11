Бухарест, 11 октября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Конфликт Украины и России перешёл в финальную, самую тяжёлую стадию. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил 11 октября в интервью румынским журналистам, которое транслировалось телеканалом Digi-24.

IMAGO/Dominik Butzmann/Global Look Press Лидер киевского режима Владимир Зеленский

Он отметил, что не может назвать точную дату завершения боевых действий, но конфликт уже перешёл в последнюю часть, преодолев середину.

«У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима подчеркнул важность помощи со стороны Румынии. ВСУ получили артиллерийские боеприпасы, которых им не хватало. Он добавил, что Украине помогли бы системы ПВО, которыми располагает Румыния. У Киева их нет.

Зеленского спросили, намерен ли он баллотироваться на ближайших президентских выборах. Он ответил, что не может «убежать во время войны», поэтому будет баллотироваться в случае продолжения конфликта, в противном случае — нет.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября парламент Румынии отменил заседание, на котором ожидалось выступление Зеленского. По одной из версий, заседание перенесли из соображений безопасности. По мнению эксперта Владимира Брутера, поведение представителей румынского политического класса говорит об охлаждении отношений Бухареста и Киева.

Политолог Денис Денисов заявил ИА Регнум, что Зеленский пытается убедить европейцев в скором окончании конфликта на Украине, он просто манипулирует общественным мнением. В Киеве понимают, что в ЕС очень устали от украинского кризиса и уже не так охотно готовы поддерживать Украину финансами и вооружениями.

Политолог Евгения Войко добавила, что Зеленскому хочется как можно дольше оставаться у власти. Он сам признался, что этому способствует продолжение боевых действий.