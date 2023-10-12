Бишкек, 12 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Россия поставляет топливо в Киргизию осуществляются на льготных условиях, без взимания пошлины. Об этом 12 октября сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой республики Садыром Жапаровым.

Дмитрий Азаров/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров (слева направо)

Он подчеркнул, что Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию и полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле.

Кроме того, он отметил, что в 2022 году Россия экспортировала в Киргизию около 1,2 млн тонн топлива, столько же планируется отгрузить и до конца 2023 года.

«Поставки осуществляются, я хотел бы это отдельно подчеркнуть, на льготных условиях, без взимания вывозной таможенной пошлины, что также дает прямой эффект и для республики, и для экономических операторов», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 октября Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. Встреча Путина и президента Киргизии Жапарова прошла в государственной резиденции «Ала-Арча».

По итогам переговоров Путин подчеркнул, что Россия и Киргизия активно переходят к использованию национальных валют в обоюдной торговле. Он отметил, что доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%.