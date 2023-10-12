Бишкек, 12 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Россия и Киргизия активно переходят к использованию национальных валют в обоюдной торговле. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 12 октября по итогам переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Путин сообщил, что два государства не только активно переходят на национальные валюты в торговых взаиморасчётах, но выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества.

«Как результат — доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», — сказал российский президент.

Он добавил, что в 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордного значения — $3,4 млрд. Рост составил 37%. За первые шесть месяцев 2023 года товарооборот вырос ещё почти на 18%.

Путин согласился с президентом Киргизии, что у стран есть хорошие перспективы для дальнейшего роста.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 октября Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. Встреча Путина и президента Киргизии Жапарова прошла в государственной резиденции «Ала-Арча».