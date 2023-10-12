Путин заявил, что РФ и Киргизия активно переходят на нацвалюты в торговле
Путин: доля рубля достигла 83% в коммерческих сделках с Киргизией
Бишкек, 12 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Россия и Киргизия активно переходят к использованию национальных валют в обоюдной торговле. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 12 октября по итогам переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
Путин сообщил, что два государства не только активно переходят на национальные валюты в торговых взаиморасчётах, но выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества.
«Как результат — доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», — сказал российский президент.
Он добавил, что в 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордного значения — $3,4 млрд. Рост составил 37%. За первые шесть месяцев 2023 года товарооборот вырос ещё почти на 18%.
Путин согласился с президентом Киргизии, что у стран есть хорошие перспективы для дальнейшего роста.
Как сообщало ИА Регнум, утром 12 октября Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. Встреча Путина и президента Киргизии Жапарова прошла в государственной резиденции «Ала-Арча».