Бишкек, 12 октября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В рамках визита запланирована насыщенная программа. 12 октября Владимир Путин встретится для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.

Позже президент примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте, проведёт переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что намерен провести встречу с Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Киргизии. Лидеры государств намерены обсудить строительство международного транспортного коридора «Север — Юг».

Садыр Жапаров позвонил российскому лидеру Владимиру Путину 7 октября и поздравил его с днём рождения.