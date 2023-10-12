Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите СНГ
Президент РФ Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите СНГ
Бишкек, 12 октября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин утром 12 октября прилетел в киргизский Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для президента России в 2023 году.
В рамках визита запланирована насыщенная программа. 12 октября Владимир Путин встретится для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.
Позже президент примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте, проведёт переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдёт в узком и расширенном составах. Запланирована встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, что намерен провести встречу с Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Киргизии. Лидеры государств намерены обсудить строительство международного транспортного коридора «Север — Юг».
Садыр Жапаров позвонил российскому лидеру Владимиру Путину 7 октября и поздравил его с днём рождения.